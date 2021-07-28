Петербургский вирусолог предрекла рост спроса на "Спутник лайт"

Петербургский вирусолог Юлия Дешева считает, что вскоре увеличится спрос на однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". Всё из-за ревакцинации, темпы которой будут расти, так как в городе всё больше переболевших или вакцинированных людей.

Врач добавила, что в начале пандемии невозможно было прививаться только один раз, так как в организме людей совершенно отсутствовал иммунитет к новой инфекции. Сейчас же (по прошествии времени) для ревакцинации может хватить и одной прививки.

"Сейчас всё больше вакцинированных и переболевших, которым в будущем понадобится ревакцинация. Эти люди смогут привиться однокомпонентным препаратом", — рассказала Дешева телеканалу "Санкт-Петербург".

Вирусолог добавила, что темп роста заболеваемости CoViD-19 в Петербурге может снизиться в августе, так как в последний месяц лета наступает сезон отпусков и все стараются уехать из города.

"Что будет после того, как все обратно приедут и повстречаются, посмотрим", — сказала специалист.