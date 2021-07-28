Петербургский вирусолог предрекла рост спроса на "Спутник лайт"
Кроме того, эксперт прогнозирует и скорое замедление роста заболеваемости CoViD-19, причина — в сезоне отпусков.
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Петербургский вирусолог Юлия Дешева считает, что вскоре увеличится спрос на однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". Всё из-за ревакцинации, темпы которой будут расти, так как в городе всё больше переболевших или вакцинированных людей.
Врач добавила, что в начале пандемии невозможно было прививаться только один раз, так как в организме людей совершенно отсутствовал иммунитет к новой инфекции. Сейчас же (по прошествии времени) для ревакцинации может хватить и одной прививки.
"Сейчас всё больше вакцинированных и переболевших, которым в будущем понадобится ревакцинация. Эти люди смогут привиться однокомпонентным препаратом", — рассказала Дешева телеканалу "Санкт-Петербург".
Вирусолог добавила, что темп роста заболеваемости CoViD-19 в Петербурге может снизиться в августе, так как в последний месяц лета наступает сезон отпусков и все стараются уехать из города.
"Что будет после того, как все обратно приедут и повстречаются, посмотрим", — сказала специалист.
А ранее Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и пять медицинских организаций. Эксперты уже объяснили, что комбинирование вакцин от коронавируса позволит укрепить их эффективность и продлить время действия.
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