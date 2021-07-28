"Я выздоравливаю": Моисеев заявил, что чувствует себя хорошо после перенесённых инсультов
Несмотря на проблемы со здоровьем, он сам ездит к врачам и даже общается с преданными поклонниками в Сети.
Фото © Instagram / bmoiseevpro
Певец Борис Моисеев заявил, что его самочувствие после двух перенесённых инсультов в 2010 и 2015 годах, пошло на поправку. Об этом сообщает kp.ru.
Журналистам удалось дозвониться до близкого друга и экс-директора Моисеева Сергея Гороха, и тот согласился передать трубку музыканту. Из-за состояния здоровья артисту сложно разговаривать, иногда это сделать получается только по слогам, однако в разговоре он смог заметить, что чувствует себя хорошо и со здоровьем у него "всё отлично". Он также отметил, что сам ездит к врачам, а летом планирует съездить в родную Юрмалу.
Горох в свою очередь уточнил, что Моисеев ежемесячно общается с Аллой Пугачёвой, которая интересуется здоровьем коллеги. Кроме того, у певца хорошая пенсия с добавкой как заслуженному артисту и 50 тысяч рублей в общей сумме ему хватает на жизнь. Сам артист добавил, что ежедневно заходит в Интернет, где общается с поклонниками, а также смотрит телевизор. Кроме того, он заметил, что депрессии у него нет, а вот прививку от коронавируса он не делал, так как имеет медицинский отвод.
"Я выздоравливаю", — заключил Моисеев.
Ранее Лайф писал, что в мае Борис Моисеев впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и теперь это совсем другой человек. Артист тогда приехал на день рождения певицы Кристины Орбакайте. Он позировал, сидя в чёрной маске, которая скрывала половину лица. Видимо, меры предосторожности во время пандемии для певца не пустой звук. Он нежно держал Кристину Орбакайте за руку, прислонившись к ней головой.
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