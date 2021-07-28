Авиаэксперт объяснил, почему тренд на лоукостеры набирает обороты

Желание авиакомпаний развиваться в сфере лоукостеров связано с госпротекционизмом в авиастроении. Такое мнение выразил эксперт авиационной деятельности и промышленности Сергей Крутоусов, передаёт телеканал "360". По мнению специалиста, S7 Group — один из первых претендентов на госдотации. Перелёты от нового лоукостера будут производиться на самолётах Airbus 320 neo на 186 кресел, а его маршрутная сеть не будет совпадать с имеющейся у "головного" перевозчика.

"Экономика будет "вылазить", скорее всего, на бюджете авиастроения и дотациях на перевозки. У народа доходы-то не растут. Это же дорогой вид транспорта. Скорее всего, имеется отклик на попытки оживления экономики через госинвестиции в элемент авиации", — комментирует бизнес-модель лоукостера Крутоусов.

Отметим, что S7 Group стала второй компанией за несколько дней, которая объявила о запуске нового лоукостера — ранее с таким анонсом выступила Red Wings. Но сейчас в России существует только один лоукостер — "Победа", который входит в группу "Аэрофлот".