Украина отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией
Связано такое решение с большим потоком нелегальных мигрантов, которые спровоцировали в стране режим ЧС.
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Власти Украины решили направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Данное решение было принято в ходе заседания правительства.
"Мы поговорили с Габриэлюсом Ландсбергисом (министр иностранных дел Литвы. — Прим. Лайфа) в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва <...> Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу", — написал после заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в "Твиттере".
Напомним, ранее Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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