Украина отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией

"Мы поговорили с Габриэлюсом Ландсбергисом (министр иностранных дел Литвы. — Прим. Лайфа) в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва <...> Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу", — написал после заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в "Твиттере".

Напомним, ранее Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.