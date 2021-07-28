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Украина отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией

Связано такое решение с большим потоком нелегальных мигрантов, которые спровоцировали в стране режим ЧС.

28 июля, 13:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Украины решили направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Данное решение было принято в ходе заседания правительства.

"Мы поговорили с Габриэлюсом Ландсбергисом (министр иностранных дел Литвы. — Прим. Лайфа) в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва <...> Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу", — написал после заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в "Твиттере".

Эстония отправит Литве 100 км колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией

Эстония отправит Литве 100 км колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией

Напомним, ранее Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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