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Байден встретился с Тихановской в Белом доме

По словам американского лидера, для него "было честью" принять экс-кандидата в президенты Белоруссии и обсудить с ней вопросы демократии и соблюдения прав человека в республике.

28 июля, 16:43

Фото © Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом доме. Об этом написал на своей странице в "Твиттере" сам политик. По словам Байдена, для него было честью встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", — отметил политик.

Лайф уже рассказывал, что на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен.

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Напомним, что офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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