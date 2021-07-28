Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом доме. Об этом написал на своей странице в "Твиттере" сам политик. По словам Байдена, для него было честью встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", — отметил политик.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Лайф уже рассказывал, что на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен.