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В Свердловской области у захлебнувшегося в бочке ребёнка-инвалида в крови нашли алкоголь

После смерти мальчика его сводную сестру поместили в социально-реабилитационный центр, поскольку девочка считает себя виновной в смерти брата.

28 июля, 16:41
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Трагический случай произошёл в посёлке Бисерть Свердловской области, где двухлетний мальчик захлебнулся в бочке с питьевой водой. При этом в крови ребёнка обнаружили алкоголь, а вот откуда он там взялся, выяснить пока не удалось. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

Всё произошло 24 июня, когда за мальчиком с лёгочной недостаточностью присматривала его 16-летняя сводная сестра. Мать ребёнка в это время уехала в ЖКХ, а отец был на работе. Несмотря на заболевание, малыш мог самостоятельно передвигаться на ногах. По словам девочки, они играли в ладушки, затем она вышла в туалет во дворе, оставив ребёнка на диване. Вернувшись через несколько минут, обнаружила брата, который стоял на ногах, а голова и половина его туловища — в бочке ёмкостью около 30 литров. Сестра вытащила ребёнка и попыталась оказать первую помощь, позвонила родителям и вызвала скорую. Однако спасти малыша не получилось.

Как девочка рассказала следователям, бочка с водой закрывалась крышкой и в день трагедии она её плотно захлопнула до щелчка. Однако брат из любопытства иногда пытался её сдвинуть и бросал туда какую-нибудь еду.

Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

Спустя месяц результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у погибшего ребёнка в крови содержалось 0,66 промилле алкоголя. Виктория отрицает факт употребления братом спиртного. Также девочка сообщила следователям, что родители в день гибели младшего сына алкоголь не употребляли, отец и вовсе был закодирован. Семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте не состоит, за злоупотреблением спиртного замечена не была. После смерти сводного брата сестру поместили в социально-реабилитационный центр для оказания психологической помощи, поскольку девочка считает себя виновной в смерти ребёнка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза. Следователи пытаются выяснить, почему в крови ребёнка найден алкоголь.

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Детей, рассказавших об истязаниях в "образцовой" семье, поместят в реабилитационный центр

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Мать в это время находилась в магазине, ребёнок вышел на улицу, так как ему стало жарко. Спустя несколько дней был задержан мужчина, устанавливавший антивандальную решётку на внешний блок и пробивший саморезом питающий кабель устройства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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