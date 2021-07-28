В Свердловской области у захлебнувшегося в бочке ребёнка-инвалида в крови нашли алкоголь

Трагический случай произошёл в посёлке Бисерть Свердловской области, где двухлетний мальчик захлебнулся в бочке с питьевой водой. При этом в крови ребёнка обнаружили алкоголь, а вот откуда он там взялся, выяснить пока не удалось. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

Всё произошло 24 июня, когда за мальчиком с лёгочной недостаточностью присматривала его 16-летняя сводная сестра. Мать ребёнка в это время уехала в ЖКХ, а отец был на работе. Несмотря на заболевание, малыш мог самостоятельно передвигаться на ногах. По словам девочки, они играли в ладушки, затем она вышла в туалет во дворе, оставив ребёнка на диване. Вернувшись через несколько минут, обнаружила брата, который стоял на ногах, а голова и половина его туловища — в бочке ёмкостью около 30 литров. Сестра вытащила ребёнка и попыталась оказать первую помощь, позвонила родителям и вызвала скорую. Однако спасти малыша не получилось.

Как девочка рассказала следователям, бочка с водой закрывалась крышкой и в день трагедии она её плотно захлопнула до щелчка. Однако брат из любопытства иногда пытался её сдвинуть и бросал туда какую-нибудь еду.

Спустя месяц результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у погибшего ребёнка в крови содержалось 0,66 промилле алкоголя. Виктория отрицает факт употребления братом спиртного. Также девочка сообщила следователям, что родители в день гибели младшего сына алкоголь не употребляли, отец и вовсе был закодирован. Семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте не состоит, за злоупотреблением спиртного замечена не была. После смерти сводного брата сестру поместили в социально-реабилитационный центр для оказания психологической помощи, поскольку девочка считает себя виновной в смерти ребёнка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза. Следователи пытаются выяснить, почему в крови ребёнка найден алкоголь.