Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом
На Московском вокзале в Санкт-Петербурге произошла пугающая ситуация. Многодетная семья ожидала посадку на поезд в Анапу и не уследила за малышами.
Скриншот © Telegram / 78|НОВОСТИ
По данным источника, мать поставила на тормоз коляску, в которой находился восьмимесячный младенец, пишет 78.ru. А двухлетняя дочка взялась за неё и сделала несколько шагов. Удержать покатившуюся коляску девочка не смогла и вместе с ней упала на рельсы, что попало на камеру.
Видео © Telegram / 78|НОВОСТИ
На помощь детям сразу бросились очевидцы, рабочие и правоохранители. Малышей доставили в больницу, у обоих обнаружили травмы лица, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения малышей. По её данным, родители и остальные дети в момент происшествия находились неподалеку.
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