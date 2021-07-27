Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге произошла пугающая ситуация. Многодетная семья ожидала посадку на поезд в Анапу и не уследила за малышами.