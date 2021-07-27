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Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге произошла пугающая ситуация. Многодетная семья ожидала посадку на поезд в Анапу и не уследила за малышами.

27 июля, 09:07

Скриншот © Telegram / 78|НОВОСТИ

По данным источника, мать поставила на тормоз коляску, в которой находился восьмимесячный младенец, пишет 78.ru. А двухлетняя дочка взялась за неё и сделала несколько шагов. Удержать покатившуюся коляску девочка не смогла и вместе с ней упала на рельсы, что попало на камеру.

Видео © Telegram / 78|НОВОСТИ

На помощь детям сразу бросились очевидцы, рабочие и правоохранители. Малышей доставили в больницу, у обоих обнаружили травмы лица, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения малышей. По её данным, родители и остальные дети в момент происшествия находились неподалеку.

В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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