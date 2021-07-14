В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр
В роковой день Рэйчел, Изобель и Эндрю Джобсон катались на велосипедах на юго-западе Лондона, Англия. Они собирались навестить свою тётю и по пути остановились, чтобы сходить в туалет.
Когда Рэйчел вернулась из уборной, то увидела, что сестра и брат прячутся под деревьями от грозы. Велосипедисты решили сделать несколько кадров. Изобель достала телефон и сняла весёлое селфи, однако, когда девушка нажала на кнопку во второй раз, в ребят ударила молния. На страшном снимке, окрашенном в оттенки красного и жёлтого, видны очертания листьев и людей в шлемах, у которых отсутствуют лица.
Я сняла нас улыбающимися, а потом мы захотели сделать грустную фотографию под дождём. Внезапно я оказалась на земле и не могла слышать ничего, кроме пронзительного жужжания. Моя правая рука онемела, и я не могла ею пошевелить
К счастью, пострадавшие остались живы. Брата и сестёр с ожогами срочно доставили в больницу — им оказали помощь и выписали через несколько часов. "Я получила ожоги бедра и живота и не чувствовала руку. У меня и моей сестры остались следы, похожие на молнии", — рассказала Рэйчел. Подобные узоры, остающиеся на теле, называют фигурами Лихтенберга, отмечает Би-би-си.
Семье сказали, что причиной удара молнии могла быть титановая пластина, установленная в руке Изобель после аварии в прошлом году. Сейчас брат и сёстры ещё не решили, стоит ли им повторить свою велосипедную прогулку, так как они пока испытывают головокружение и боль.
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