В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

В роковой день Рэйчел, Изобель и Эндрю Джобсон катались на велосипедах на юго-западе Лондона, Англия. Они собирались навестить свою тётю и по пути остановились, чтобы сходить в туалет.