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Младенец сжал в руке внутриматочную спираль, которая не оставила ему шансов, но случилось чудо

У женщины уже был один ребёнок, и второго она совсем не планировала, но судьба распорядилась иначе. Причём подобный "божий промысел" появился в жизни мамы не впервые.

12 июля, 08:25

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Паула дос Сантос Эскудеро Альварес из Рио-де-Жанейро, Бразилия, пользовалась очень надёжным методом контрацепции. Три года женщина использовала внутриматочную спираль, которая действует от пяти до десяти лет. Однако несколько дней назад 32-летняя бразильянка, вопреки всему, родила сына, пишет The Sun.

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Трогательные кадры в больнице сняла фотограф Мишель Оливейра, которая поделилась ими в "Инстаграме", назвав рождение мальчика чудом. На снимках малыш, только что появившийся на свет, лежал у мамы на груди, сжимая в руке символ своей победы — ту самую спираль.

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Когда малыш родился, спираль сразу же извлекли, и врач вложил её в крохотную ручку

Мишель Оливейра

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Фото © Instagram / mi_oliveira_photography

Что удивительно, первый ребёнок Паулы появился на свет при схожих обстоятельствах. Женщина забеременела в тот момент, когда принимала противозачаточные таблетки.

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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