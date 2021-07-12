Младенец сжал в руке внутриматочную спираль, которая не оставила ему шансов, но случилось чудо

У женщины уже был один ребёнок, и второго она совсем не планировала, но судьба распорядилась иначе. Причём подобный "божий промысел" появился в жизни мамы не впервые.