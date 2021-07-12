Младенец сжал в руке внутриматочную спираль, которая не оставила ему шансов, но случилось чудо
У женщины уже был один ребёнок, и второго она совсем не планировала, но судьба распорядилась иначе. Причём подобный "божий промысел" появился в жизни мамы не впервые.
Паула дос Сантос Эскудеро Альварес из Рио-де-Жанейро, Бразилия, пользовалась очень надёжным методом контрацепции. Три года женщина использовала внутриматочную спираль, которая действует от пяти до десяти лет. Однако несколько дней назад 32-летняя бразильянка, вопреки всему, родила сына, пишет The Sun.
Трогательные кадры в больнице сняла фотограф Мишель Оливейра, которая поделилась ими в "Инстаграме", назвав рождение мальчика чудом. На снимках малыш, только что появившийся на свет, лежал у мамы на груди, сжимая в руке символ своей победы — ту самую спираль.
Когда малыш родился, спираль сразу же извлекли, и врач вложил её в крохотную ручку
Что удивительно, первый ребёнок Паулы появился на свет при схожих обстоятельствах. Женщина забеременела в тот момент, когда принимала противозачаточные таблетки.
WOW-news
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