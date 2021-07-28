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ДТП на ровном месте: Пенсионерка за рулём иномарки сбила женщину на тротуаре в Башкирии

По данным ГИБДД, 75-летняя автоледи просто не справилась с управлением. Пострадавшая выжила и находится в больнице.

28 июля, 16:20

Пенсионерка за рулём иномарки сбила женщину на тротуаре в Башкирии

Видео © "Туймазинский вестник" / "ВКонтакте"

Инцидент произошёл в городе Туймазы на западе Башкирии. 75-летняя пенсионерка за рулём автомобиля Hyundai i30 устроила аварию буквально на ровном месте, сбив на тротуаре женщину-пешехода. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, 52-летняя пострадавшая вышла из продуктового магазина и направилась к тротуару через небольшую парковку. В этот момент на стоянке и появилась злосчастная иномарка.

Пожилая автоледи хотела припарковать свой автомобиль, но что-то пошло не так. Уже через мгновение женщина-пешеход оказалась под колёсами машины. К счастью, она выжила. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.

"Местная жительница при совершении манёвра не справилась с рулевым управлением и совершила выезд на тротуар с последующим наездом на 52-летнюю женщину. В результате аварии пострадавшая с травмами была госпитализирована. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего", — прокомментировали Лайфу в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД РФ.

В Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

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Ранее Лайф рассказывал, как автобус с пассажирами влетел в фонарный столб рядом с главным зданием МГУ на юго-западе Москвы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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