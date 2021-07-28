Госдеп: Делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности
На состоявшихся в Женеве двусторонних консультациях стороны обсудили текущие угрозы и перспективы контроля над ядерными вооружениями.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Представители России и США в ходе переговоров в Женеве договорились о проведении новой встречи по стратегической стабильности. Обе делегации согласились на второй раунд на пленарном заседании в конце сентября, а на промежуточном этапе — провести неформальные консультации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Две делегации согласились встретиться снова <...> в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации. Встреча в Женеве была началом этого диалога с РФ. Даже в периоды напряжённости мы остаёмся привержены обеспечению предсказуемости", — говорится в его письменном заявлении.
Прайс добавил, что прошедшие 28 июля дискуссии в Женеве были профессиональными и предметными. Стороны обсудили текущую обстановку в области безопасности, а также перспективы нового контроля над ядерными вооружениями.
Напомним, 16 июня в Женеве прошли первые переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.
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