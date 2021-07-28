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Политологи увидели в обращении Зеленского попытку "выкопать ров" между РФ и Украиной

По словам экспертов, подобная речь и поведение выдают в президенте Незалежной бывшего шоумена.

28 июля, 16:03
<p>Фото © Twitter<a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1417105759884750849/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> / ZelenskyyUa</a></p>

Фото © Twitter / ZelenskyyUa

Эксперты прокомментировали видеообращение Владимира Зеленского, записанное им в честь годовщины Крещения Руси. Так, политолог и экономист Александр Дудчак увидел в словах президента Украины стремление к разобщению двух народов и попытку "выкопать как можно более глубокий ров" между Россией и Незалежной.

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"Но это бессмысленно и антинаучно. Изобретают новую, сказочную историю, не имеющую ничего общего с действительностью", — цитирует Дудчака RT.

Политолог добавил, что многие жители Украины считают подобные попытки навязчивыми и "абсолютно это не приемлют".

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал стиль Зеленского в обращении "местечковым" и добавил, что это заявление лишь подтверждает его причастность к шоу-бизнесу.

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"Как это характерно для киевского руководства — желание выставить себя в качестве пострадавшей стороны, в качестве обиженного и просителя, которому надо чем-то помочь", — заявил эксперт.

Напомним, сегодня президент Украины обратился к народу в честь празднования годовщины Крещения Руси. В своей речи он заявил, что Киевская Русь — это мать украинской истории, а все области страны — её "дети". Россиян же глава государства назвал дальними родственниками.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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