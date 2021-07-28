Политологи увидели в обращении Зеленского попытку "выкопать ров" между РФ и Украиной

Эксперты прокомментировали видеообращение Владимира Зеленского, записанное им в честь годовщины Крещения Руси. Так, политолог и экономист Александр Дудчак увидел в словах президента Украины стремление к разобщению двух народов и попытку "выкопать как можно более глубокий ров" между Россией и Незалежной.

"Но это бессмысленно и антинаучно. Изобретают новую, сказочную историю, не имеющую ничего общего с действительностью", — цитирует Дудчака RT.

Политолог добавил, что многие жители Украины считают подобные попытки навязчивыми и "абсолютно это не приемлют".

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал стиль Зеленского в обращении "местечковым" и добавил, что это заявление лишь подтверждает его причастность к шоу-бизнесу.

"Как это характерно для киевского руководства — желание выставить себя в качестве пострадавшей стороны, в качестве обиженного и просителя, которому надо чем-то помочь", — заявил эксперт.