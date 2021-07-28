Средняя зарплата на Украине впервые в истории превысила отметку в $500

Средняя номинальная заработная плата на Украине достигла рекордно высокого для страны уровня. Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики. В июне 2021 года эта цифра составила 14 313 гривен, что эквивалентно $525 или 38 тысячам рублей. Если сравнивать с российскими регионами, то ближе всего к этой цифре Башкирия, где среднемесячная зарплата, начисленная работникам организаций в среднем за первый квартал 2021 года, достигла 38 190 рублей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве и составляют в среднем 20 455 гривен ($751 или 55 тысяч рублей), а самые низкие — в Кировоградской области, где в среднем работникам платят 11 497 гривен ($422 или чуть больше 30 тысяч рублей).

По данным статистического ведомства, никогда прежде средняя зарплата украинцев не переваливала выше $500. Летом 2008 года она составляла $400, но после начала кризиса резко снизилась и отыграла свои позиции лишь в июне 2019-го.