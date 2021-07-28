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В Таганроге у сотрудника ГИБДД во время обыска нашли его портрет в образе маршала

На портрете изображён мужчина в форме с двумя медалями СССР "Золотая звезда" и орденом "Победа" времён Великой Отечественной войны.

28 июля, 15:46
<p>Экс-начальник МРЭО Таганрога (слева) и маршал Александр Василевский (справа). Фото © Соцсети</p>

Экс-начальник МРЭО Таганрога (слева) и маршал Александр Василевский (справа). Фото © Соцсети

В Таганроге в связи с обвинениями в коррупции прошли обыски в местной автоинспекции и в домах сотрудников ГИБДД. Помимо пачек денег оперативники нашли картину с изображением бывшего начальника МРЭО города в форме маршала Советского Союза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что на портрете нарисован мужчина в форме с двумя медалями "Золотая звезда", которые являлись знаками отличия Героев СССР, и орденом "Победа", им награждали командный состав во времена Великой Отечественной войны.

Поводом для обысков послужило возбуждение уголовного дела против 41-летнего сотрудника автошколы и 39-летнего жителя Ростовской области. Как отмечает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, в 2019 году они передали сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения МРЭО таганрогского УГИБДД 190 тысяч рублей "за успешную сдачу кандидатами в водители транспортных средств практической части экзамена на право управления транспортным средством".

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Ранее стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольской ГИБДД задержан его заместитель.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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