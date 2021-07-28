СБУ разрешила российским группам "Порнофильмы" и Anacondaz выступить в Тернополе

Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла оснований для запрета выступления ряда российских групп на территории страны. Об этом заявил в среду официальный представитель ведомства Артём Дехтяренко. Сотрудники спецслужб проверяли музыкальные коллективы Louna, "Порнофильмы", Anacondaz и Wildways, приглашённые на фестиваль "Файне мисто" в Тернополе, после жалобы представителей местной ячейки "Правого сектора"*.

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне мисто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться на Украине российским группам нет", — приводит комментарий представителя СБУ издание "Украинская правда".

А вот популярную украинскую рок-группу Green Grey, как уже сообщал Лайф, убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.

Ранее на Украине призвали не приглашать Валерия Меладзе на фестиваль из-за выступления в Белоруссии. Несколько общественных организаций направили письмо организаторам, в котором заявляют, что подобные артисты якобы портят имидж мероприятия и роняют авторитет страны.