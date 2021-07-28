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СБУ разрешила российским группам "Порнофильмы" и Anacondaz выступить в Тернополе

Сотрудникам спецслужб пришлось пробить участников музыкальных коллективов по всем возможным базам после жалобы представителей "Правого сектора".

28 июля, 15:21

Фото © Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла оснований для запрета выступления ряда российских групп на территории страны. Об этом заявил в среду официальный представитель ведомства Артём Дехтяренко. Сотрудники спецслужб проверяли музыкальные коллективы Louna, "Порнофильмы", Anacondaz и Wildways, приглашённые на фестиваль "Файне мисто" в Тернополе, после жалобы представителей местной ячейки "Правого сектора"*.

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне мисто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться на Украине российским группам нет", приводит комментарий представителя СБУ издание "Украинская правда".

На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов

На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов

А вот популярную украинскую рок-группу Green Grey, как уже сообщал Лайф, убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.

Ранее на Украине призвали не приглашать Валерия Меладзе на фестиваль из-за выступления в Белоруссии. Несколько общественных организаций направили письмо организаторам, в котором заявляют, что подобные артисты якобы портят имидж мероприятия и роняют авторитет страны.

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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