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США ввели санкции против нескольких сотрудников разведслужб и учреждений тюремной системы Сирии

Один из фигурантов списка оказался гражданином Таджикистана, остальные — сирийцы. Кроме того, перечень пополнили две новых группировки.

28 июля, 15:08

Фото © Esa Alexander / The Times / Gallo Images / Getty Images

Власти США объявили о введении нового пакета сирийских санкций. Как следует из сообщения американского Минфина, на этот раз ограничения коснутся восьми учреждений пенитенциарной системы арабской страны, пятерых должностных лиц разведслужбы и троих связанных с ней гражданских лиц. Один из фигурантов списка является гражданином Таджикистана, остальные — сирийцы.

Санкции также введены в отношении двух сирийских группировок. "Ахрар аш-Шаркия" оказалась в списке из-за "злоупотреблений в отношении гражданских лиц", а "Сарая аль-Арин", как считают в Вашингтоне, причастна к "препятствованию, нарушению или предотвращению режима прекращения огня на севере Сирии".

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Напомним, что в июне американские военные попали под обстрел на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, а в этом месяце на газоперерабатывающем заводе компании Conoco ("Коноко"), на котором находилась военная база США, прогремел взрыв.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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