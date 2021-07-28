США ввели санкции против нескольких сотрудников разведслужб и учреждений тюремной системы Сирии
Один из фигурантов списка оказался гражданином Таджикистана, остальные — сирийцы. Кроме того, перечень пополнили две новых группировки.
Фото © Esa Alexander / The Times / Gallo Images / Getty Images
Власти США объявили о введении нового пакета сирийских санкций. Как следует из сообщения американского Минфина, на этот раз ограничения коснутся восьми учреждений пенитенциарной системы арабской страны, пятерых должностных лиц разведслужбы и троих связанных с ней гражданских лиц. Один из фигурантов списка является гражданином Таджикистана, остальные — сирийцы.
Санкции также введены в отношении двух сирийских группировок. "Ахрар аш-Шаркия" оказалась в списке из-за "злоупотреблений в отношении гражданских лиц", а "Сарая аль-Арин", как считают в Вашингтоне, причастна к "препятствованию, нарушению или предотвращению режима прекращения огня на севере Сирии".
Напомним, что в июне американские военные попали под обстрел на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, а в этом месяце на газоперерабатывающем заводе компании Conoco ("Коноко"), на котором находилась военная база США, прогремел взрыв.
Комментариев: 0