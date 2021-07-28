США ввели санкции против нескольких сотрудников разведслужб и учреждений тюремной системы Сирии

Власти США объявили о введении нового пакета сирийских санкций. Как следует из сообщения американского Минфина, на этот раз ограничения коснутся восьми учреждений пенитенциарной системы арабской страны, пятерых должностных лиц разведслужбы и троих связанных с ней гражданских лиц. Один из фигурантов списка является гражданином Таджикистана, остальные — сирийцы.