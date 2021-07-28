Из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного

Россиянка поделилась историей, как из-за ошибки врачей родила чужого ребёнка. Видео © LIFE

В 2018 году жительница челябинского города Еманжелинск Ольга Алёхина обратилась в перинатальную клинику, чтобы выносить и родить ребёнка с помощью процедуры ЭКО. В ноябре 2018-го у семьи родился мальчик, но экспертиза показала, что малыш не является родным. Теперь, несмотря на выплату морального ущерба, Алёхины хотят восстановить справедливость и найти своего родного ребёнка.

"Родился мальчик, недоношенный — вес был 1,9 кг, маленький. Мы лежали в больнице, пока он набирал вес. Потом в декабре, за день до выписки, врач на обход пришла и положила детскую карточку, и у меня случайно глаз упал на неё, я смотрю — группа крови вторая. Я удивилась, как вообще такое может быть, ведь у мужа первая, у меня третья", — рассказывает Ольга.

Врачи уверяли, что такое возможно, но Алёхины решили провести экспертизу в том же перинатальном центре. Анализ показал то, чего семья больше всего боялась: биологическими родителями ребёнка были другие люди. После этого семье предложили отказаться от малыша, на что Ольга ответила категорическим несогласием.

Алёхины нашли адвоката и подали иск на возмещение морального ущерба. Мировой суд признал факт ошибки, тогда мужу Ольги выплатили 1,6 миллиона, ей — 2,4 миллиона рублей. Женщина считает, что больнице это также было выгодно, чтобы сохранить репутацию.

Тем не менее семья решила найти биологических родителей своего сына и не оставляет попыток отыскать своего биологического ребёнка. Ольга не исключает, что он (родной ребёнок. — Прим. Лайфа) сейчас может находиться в детдоме, а женщине, которая его вынашивала, тоже могли предложить отказаться от малыша.

Ольга готова разрешить биологическим родителям видеться с сыном, даже готова жить поблизости от той семьи, но отдавать малыша она не собирается и считает, что по закону другая семья не имеет права претендовать на ребёнка. Ольга надеется в любом случае восстановить справедливость, для неё также важно решить этот вопрос мирно.

Представители перинатального центра и регионального Минздрава не стали комментировать этот случай.