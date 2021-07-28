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Житель Челябинской области застрелил знакомого из-за проданной два года назад "шестёрки"

Всё это время новый владелец авто придумывал отговорки и не отдавал долг в размере 30 тысяч рублей.

28 июля, 15:50

Фото © Shutterstock

Житель посёлка Владимировка Челябинской области застрелил знакомого, который два года не отдавал ему 30 тысяч рублей за проданную машину ВАЗ-2106. Об этом Лайфу рассказал источник.

Тело 53-летнего мужчины нашли ночью 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело, на следующий день в другом селе задержали подозреваемого. Радик Ф. признался в убийстве и пояснил следователям, что два года назад он продал знакомому ВАЗ-2106 за 30 тысяч рублей, но всё это время новый владелец авто придумывал отговорки и не отдавал долг.

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Пару дней назад Радик снова пришёл к должнику требовать деньги. Мужчины поссорились, обманутый продавец уехал, а вернулся уже с обрезом. Радик выстрелил в голову должнику около его дома и ушёл, а ружьё выкинул в кусты. На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

А ранее в Башкирии двое мужчин убили таксиста, чтобы достать деньги на алкоголь. Цену человеческой жизни они оценили в 400 рублей. Сотрудники ДПС по горячим следам нашли и задержали преступников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Николай Озеров
Николай Озеров

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