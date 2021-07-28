Житель Челябинской области застрелил знакомого из-за проданной два года назад "шестёрки"

Житель посёлка Владимировка Челябинской области застрелил знакомого, который два года не отдавал ему 30 тысяч рублей за проданную машину ВАЗ-2106. Об этом Лайфу рассказал источник.

Тело 53-летнего мужчины нашли ночью 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело, на следующий день в другом селе задержали подозреваемого. Радик Ф. признался в убийстве и пояснил следователям, что два года назад он продал знакомому ВАЗ-2106 за 30 тысяч рублей, но всё это время новый владелец авто придумывал отговорки и не отдавал долг.

Пару дней назад Радик снова пришёл к должнику требовать деньги. Мужчины поссорились, обманутый продавец уехал, а вернулся уже с обрезом. Радик выстрелил в голову должнику около его дома и ушёл, а ружьё выкинул в кусты. На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.