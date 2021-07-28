Бывший главный нефролог Петербурга мог убить жену ради квартиры
По новому обвинению врачу может грозить пожизненное лишение свободы. Накануне ему продлили срок содержания под стражей, отказав в переводе под домашний арест.
Александр Земченков. Фото © LIFE
Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову, переквалифицировав статью с "Убийства" на "Убийство из корыстных побуждений". По мнению СК, он совершил преступление, чтобы получить квартиру. Об этом рассказал адвокат врача Сейран Арутюнян.
"Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 105 УК РФ, то есть в убийстве из корыстных побуждений", — цитирует ТАСС слова собеседника.
Адвокат отметил, что на момент совершения преступления квартира принадлежала дочери врача и до сих пор числится за ней. По его словам, за предъявленное обвинение Земченкову может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящий момент нефролог отказывается давать следствию показания, воспользовавшись 51-й статьёй конституции.
Кроме того, по словам Арутюняна, 27 июля состоялся суд, на котором подозреваемому продлили срок содержания под стражей. Защита будет обжаловать данное решение. По словам адвоката, на слушание приехали родственники врача, в том числе отец убитой, они просили отправить Земченкова под домашний арест.
"Их мнение не имеет решающего значения по такой категории преступления, дело очень серьёзное, публичное, мнение родственников там не является ключевым", — сказал адвокат.
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Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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