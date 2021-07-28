Бывший главный нефролог Петербурга мог убить жену ради квартиры

Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову, переквалифицировав статью с "Убийства" на "Убийство из корыстных побуждений". По мнению СК, он совершил преступление, чтобы получить квартиру. Об этом рассказал адвокат врача Сейран Арутюнян.

"Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 105 УК РФ, то есть в убийстве из корыстных побуждений", — цитирует ТАСС слова собеседника.

Адвокат отметил, что на момент совершения преступления квартира принадлежала дочери врача и до сих пор числится за ней. По его словам, за предъявленное обвинение Земченкову может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящий момент нефролог отказывается давать следствию показания, воспользовавшись 51-й статьёй конституции.

Кроме того, по словам Арутюняна, 27 июля состоялся суд, на котором подозреваемому продлили срок содержания под стражей. Защита будет обжаловать данное решение. По словам адвоката, на слушание приехали родственники врача, в том числе отец убитой, они просили отправить Земченкова под домашний арест.