"Система готова, деньги есть": О чём Путин говорил на совещании по подготовке к новому учебному году

Глава государства поручил профильным министрам разобраться с программой капитального ремонта школ и ускорить начисление разовых выплат российским семьям, где подрастают школьники.

Президент Владимир Путин держит на личном контроле вопросы поддержки семей с детьми и образования. Вот и сегодня, больше чем за месяц до нового учебного года, он собрал министров, с которыми обсудил программу ремонта школ и выплат пособий детям.

Напомним, что в своём послании Федеральному собранию президент предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника для подготовки к учебному году. Всего этим "подарком" будут охвачены семьи, в которых растёт свыше 20 миллионов школьников. Уже сейчас в Пенсионный фонд поступили заявления о выплатах на 16,5 миллиона детей, и их должны были начать перечислять с середины августа. Но Путин предложил выдать деньги семьям раньше.

"Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются", — пояснил он.

Министр труда Антон Котяков заявил президенту, что правительство готово начать эти выплаты уже с понедельника.

"Система готова, деньги есть? Хорошо!" — сказал Путин и распорядился начать выплаты уже с 2 августа.

Обсудил президент и программу капитального ремонта школ. Согласно его указам, все школы должны быть отремонтированы до 2026 года. Сейчас 10% зданий школ требуют такого ремонта, менее 1% — находятся в аварийном состоянии.

В связи с этим Путин поручил руководству Минпросвещения пересмотреть ремонтные планы и ускориться, так как текущие показатели реконструкции зданий средних учебных заведений его не устроили.