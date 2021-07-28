Песков опроверг сообщения о ведении Россией кампании против кандидата в канцлеры ФРГ от "зелёных"

Россия не ведёт кампанию против сопредседателя партии "Союз-90"/"зелёные" и кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это неправда", — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей в Германии пользуется блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и кандидат Армин Лашет, опережающий "зелёных" примерно на десять процентов. Ещё одним кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) является Олаф Шольц. Выборы в бундестаг пройдут в сентябре.