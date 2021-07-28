Песков опроверг сообщения о ведении Россией кампании против кандидата в канцлеры ФРГ от "зелёных"
На данный момент лидером среди избирателей является глава Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Россия не ведёт кампанию против сопредседателя партии "Союз-90"/"зелёные" и кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Это неправда", — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с ТАСС.
Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей в Германии пользуется блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и кандидат Армин Лашет, опережающий "зелёных" примерно на десять процентов. Ещё одним кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) является Олаф Шольц. Выборы в бундестаг пройдут в сентябре.
Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель. Лидеры России и Германии обсудили "Северный поток – 2", Украину, а также Минские соглашения и ряд двусторонних вопросов.
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