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Песков опроверг сообщения о ведении Россией кампании против кандидата в канцлеры ФРГ от "зелёных"

На данный момент лидером среди избирателей является глава Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

28 июля, 15:56
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Россия не ведёт кампанию против сопредседателя партии "Союз-90"/"зелёные" и кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это неправда", — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США

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Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей в Германии пользуется блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и кандидат Армин Лашет, опережающий "зелёных" примерно на десять процентов. Ещё одним кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) является Олаф Шольц. Выборы в бундестаг пройдут в сентябре.

Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель. Лидеры России и Германии обсудили "Северный поток – 2", Украину, а также Минские соглашения и ряд двусторонних вопросов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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