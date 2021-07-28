Более 50 человек пострадали в результате масштабных природных пожаров в Турции

Россияне рассказывают о пожарах в турецкой Анталье. Видео © LIFE

По меньшей мере 53 человека пострадали в результате масштабных природных пожаров в турецкой провинции Анталья. Среди пострадавших есть пожарный. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжёлые ранения", — написал он в "Твиттере".

В тушении огня участвуют два самолёта, 15 вертолётов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. Очевидцы продолжают купаться и загорать, снимая жуткие кадры.