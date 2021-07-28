Россиянка — о пожарах в турецкой Анталье: Турист спокоен, потому что за всё уплачено
В Альянсе турагентств подтвердили, что паники у отдыхающих нет, огонь не подошёл близко к отелям.
Россиянка, отдыхающая в Турции, рассказала о природных пожарах в Анталье. Видео © LIFE
Россиянка Алиса, отдыхающая сейчас в турецкой Анталье, рассказала Лайфу, что у туристов нет паники из-за природных пожаров, которые накрыли регион. Путешественники не теряют времени и загорают даже под затянутым смогом солнцем.
"Дымка есть, есть лёгкий пепел, запаха гари нет. Мне кажется, пока эти пальмы (в отеле. — Прим. Лайфа) не загорятся, туристы паниковать не будут, здесь больше паникуют местные... Турист российский спокоен, потому что за всё уплачено", — пошутила девушка.
Местные жители рассказали россиянке, что природные пожары в этих местах нередки, но стихийного бедствия такого масштаба они не помнят. Алиса говорит, что видела языки пламени даже с балкона отеля. Тем не менее туристов никто не эвакуирует, паники нет, сотрудники гостиницы просят отдыхающих не переживать.
То, что ситуация в Турции находится под контролем властей, Лайфу подтвердила исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.
"Ситуация с локализацией пожара в Турции находится под контролем. С туристами нашими всё в порядке, огонь не подошёл к отелям, около отелей только задымления. У туристов нет никакой паники", — отметила она.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. Очевидцы делятся жуткими кадрами в соцсетях. Сейчас средняя температура в Турции составляет около +40 градусов.
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