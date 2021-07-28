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Российским туристам советуют не мечтать о компенсациях из-за природных пожаров в Турции

Даже если отдых оказался испорчен, рассчитывать на возврат денег или какие-то преференции бессмысленно, пока возгоранию не присвоен статус стихийного бедствия.

28 июля, 17:13

Фото © Instagram.com / dasha_b52

Туристам, чей отдых в Турции оказался испорчен из-за пожаров, не стоит рассчитывать на какие-либо компенсации. Об этом в беседе с Ura.ru заявил председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

"Я не думаю, что туристы вправе рассчитывать здесь на какие-то компенсации, потому что это не носит характер стихийного бедствия. Соответственно, никто никого из отелей не выселяет. В этом нет необходимости", — рассудил он.

Россиянка — о пожарах в турецкой Анталье: Турист спокоен, потому что за всё уплачено

Россиянка — о пожарах в турецкой Анталье: Турист спокоен, потому что за всё уплачено

Ранее Лайф сообщал, что природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. Россиян призывают не паниковать, так как близко к отелям огонь не подходит. Ростуризм находится на связи с Генконсульством РФ в Анталье и туроператорами, пока жалоб от отдыхающих не поступало.

Тем не менее уже известно по меньшей мере о 53 пострадавших в результате масштабных природных пожаров. Это местные жители и сотрудники экстренных служб, борющихся с огнём.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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