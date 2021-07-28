Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом попросила его помочь Белоруссии "перейти к демократии ненасильственными методами". Об этом она сообщила в среду в телеграм-канале, комментируя свой визит в Белый дом.

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — отметила Тихановская.

По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, кризис в этой стране должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах. Она добавила, что выход из ситуации видит только в проведении "новых свободных выборов" в республике под международным контролем.

"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас", — заключила оппозиционерка.

Лайф уже рассказывал, что на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А сегодня Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.