"Моральный долг США — поддержать нас": Тихановская рассказала о встрече с Байденом
По мнению белорусской оппозиционерки, выход из политического кризиса она видит только в проведении "новых свободных выборов под международным контролем". В этом она попросила поддержки Байдена.
Фото © Телеграм-канал Тихановской
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом попросила его помочь Белоруссии "перейти к демократии ненасильственными методами". Об этом она сообщила в среду в телеграм-канале, комментируя свой визит в Белый дом.
"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — отметила Тихановская.
По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, кризис в этой стране должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах. Она добавила, что выход из ситуации видит только в проведении "новых свободных выборов" в республике под международным контролем.
"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас", — заключила оппозиционерка.
Лайф уже рассказывал, что на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А сегодня Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.
Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".
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