НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Моральный долг США — поддержать нас": Тихановская рассказала о встрече с Байденом

По мнению белорусской оппозиционерки, выход из политического кризиса она видит только в проведении "новых свободных выборов под международным контролем". В этом она попросила поддержки Байдена.

28 июля, 17:37

Фото © Телеграм-канал Тихановской

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом попросила его помочь Белоруссии "перейти к демократии ненасильственными методами". Об этом она сообщила в среду в телеграм-канале, комментируя свой визит в Белый дом.

Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Байден встретился с Тихановской в Белом доме

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — отметила Тихановская.

По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, кризис в этой стране должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах. Она добавила, что выход из ситуации видит только в проведении "новых свободных выборов" в республике под международным контролем.

"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас", — заключила оппозиционерка.

Лайф уже рассказывал, что на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А сегодня Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.

"С его помощью мы победим": Тихановская захотела, чтобы Байден "демократизировал" Белоруссию

"С его помощью мы победим": Тихановская захотела, чтобы Байден "демократизировал" Белоруссию

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Байден встретился с Тихановской в Белом доме

сегодня в 16:43

Минск призвал не связывать решение о санкциях против Белоруссии с Тихановской

сегодня в 02:18

Общая граница России и НАТО: Турция начинает ползучее поглощение Азербайджана

сегодня в 17:05

Иммунолог назвала способы, как сделать иммунитет менее уязвимым к коронавирусу

сегодня в 17:39

"Медведю есть нечего": Директор сибирского парка назвал главные причины нападения хищника на тургруппу

сегодня в 17:28

Новости партнеров

Layer 1