Иммунолог назвала способы, как сделать иммунитет менее уязвимым к коронавирусу

Поддерживать иммунитет, чтобы он оставался устойчивым к инфекциям, в частности к коронавирусу, можно, занимаясь спортом и следя за своим весом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала иммунолог-аллерголог Марина Смирнова.

"В первую очередь надо следить за весом и заниматься спортом. В осенне-зимнее время обязательно принимать витамины, в том числе витамин D и препараты цинка. Избегать большого количества сладкого и жирного", — отметила Смирнова.

Чтобы держать иммунную систему в тонусе, заметила она, нужно вести здоровый образ жизни, для этого подходят занятия спортом и закаливание. По словам иммунолога, если люди поддерживают активный образ жизни — то есть гуляют, катаются на лыжах, на велосипеде, посещают бассейн — этого уже вполне достаточно. Именно истощение иммунитета приводит человека к тому, что он становится восприимчив к различным инфекциям, уточнила собеседник Лайфа.