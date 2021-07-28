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Иммунолог назвала способы, как сделать иммунитет менее уязвимым к коронавирусу

К различным инфекциям организм становится восприимчив, когда происходит истощение, заметила собеседник Лайфа.

28 июля, 17:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Поддерживать иммунитет, чтобы он оставался устойчивым к инфекциям, в частности к коронавирусу, можно, занимаясь спортом и следя за своим весом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала иммунолог-аллерголог Марина Смирнова.

"В первую очередь надо следить за весом и заниматься спортом. В осенне-зимнее время обязательно принимать витамины, в том числе витамин D и препараты цинка. Избегать большого количества сладкого и жирного", — отметила Смирнова.

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Чтобы держать иммунную систему в тонусе, заметила она, нужно вести здоровый образ жизни, для этого подходят занятия спортом и закаливание. По словам иммунолога, если люди поддерживают активный образ жизни — то есть гуляют, катаются на лыжах, на велосипеде, посещают бассейн — этого уже вполне достаточно. Именно истощение иммунитета приводит человека к тому, что он становится восприимчив к различным инфекциям, уточнила собеседник Лайфа.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Лайфу об опасениях, что лямбда-штамм коронавируса может прийти в Россию и оказаться более заразным, чем гамма-вариант. Штамм был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и уже распространился по Южной Америке и Европе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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