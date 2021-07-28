В Тюмени накажут полицейских, проигнорировавших избиение вице-мисс города и её подруг

Сотрудники правоохранительных органов в Тюмени будут наказаны за то, что не приехали на вызов пострадавших от избиения девушек, среди которых была вице-мисс Тюмени Александра Першина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки информация о том, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, подтвердилась. Прокурором Ленинского округа Тюмени начальнику УМВД России по Тюмени внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь", — приводит текст сообщения Ura.ru.

В пресс-службе уточнили, что в отношении мужчины, напавшего на девушек, возбуждено административное дело. Также в Следственный комитет направлены материалы по факту его незаконного проникновения в квартиру для дачи уголовно-правовой оценки.