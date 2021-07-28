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В Тюмени накажут полицейских, проигнорировавших избиение вице-мисс города и её подруг

Также в отношении напавшего на девушек мужчины возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрит СК.

28 июля, 18:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов в Тюмени будут наказаны за то, что не приехали на вызов пострадавших от избиения девушек, среди которых была вице-мисс Тюмени Александра Першина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки информация о том, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, подтвердилась. Прокурором Ленинского округа Тюмени начальнику УМВД России по Тюмени внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь", — приводит текст сообщения Ura.ru.

Избивший соседок на девичнике в Тюмени оказался продавцом сантехники

Избивший соседок на девичнике в Тюмени оказался продавцом сантехники

В пресс-службе уточнили, что в отношении мужчины, напавшего на девушек, возбуждено административное дело. Также в Следственный комитет направлены материалы по факту его незаконного проникновения в квартиру для дачи уголовно-правовой оценки.

Напомним, тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их. Агрессивный мужчина кидался на девушек и орал, не стесняясь в выражениях. Как утверждают устроившие девичник пострадавшие, приезда полиции они так и не дождались. Кстати, административное дело по статье "Побои" будет передано в суд. На хозяйку квартиры также планируют составить протокол за нарушение тишины и покоя.

Избитая соседом "вице-мисс Тюмень — 2018" в слезах пожаловалась на угрозы

Избитая соседом "вице-мисс Тюмень — 2018" в слезах пожаловалась на угрозы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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