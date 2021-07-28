НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Соответствующее решение финансовый регулятор принимает с начала 2021 года.

28 июля, 18:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых, говорится в сообщении финансового регулятора. Отмечается, что именно такого решения и ждали на рынке.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 00,25%", — сказано в сообщении.

Отмечается, что целесообразным будет поддерживать такой диапазон до тех пор, пока на рынке труда условия не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%. Это решение принимается уже не впервые, такой диапазон сохраняется с начала 2021 года.

Глава Минфина США предрекла стране дефолт

Глава Минфина США предрекла стране дефолт

Кроме того, регулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов ежемесячно.

Ранее россиянам объяснили, что будет с рублём после отказа от доллара. Эксперт Артём Тузов напомнил, что Центробанк постепенно снижает долю американской валюты в своих резервах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1