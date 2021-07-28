ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых, говорится в сообщении финансового регулятора. Отмечается, что именно такого решения и ждали на рынке.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%", — сказано в сообщении.

Отмечается, что целесообразным будет поддерживать такой диапазон до тех пор, пока на рынке труда условия не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%. Это решение принимается уже не впервые, такой диапазон сохраняется с начала 2021 года.

Кроме того, регулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов ежемесячно.