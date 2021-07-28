В Росстате сообщили о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021-го выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит в своём докладе Росстат.

Этот показатель учитывает доход людей, остающийся после обязательных взносов в виде налогов и сборов, а также поправки на инфляцию. При этом к первому кварталу года рост составил 14,6%. Также в ведомстве отметили, что денежные доходы россиян в среднем на душу населения составили во втором квартале 37 866 рублей, что больше на 14,6%, чем во втором квартале 2020 года, и на 16,1% — чем в первом квартале 2021 года.

Отмечается, что в структуре денежных доходов населения возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности.