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Бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни

Росздравнадзор выразил соболезнования родным и близким умершей.

28 июля, 19:26
<p>Елена Тельнова. Фото © <a href="https://roszdravnadzor.gov.ru/news/26392" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росздравнадзор</a></p>

Елена Тельнова. Фото © Росздравнадзор

Экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.

Росздравнадзор также выразил соболезнования родным и близким Елены Тельновой.

Ранее умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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