Названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса

В ближайшее время Мьянма может стать страной, из которой по всему региону будет бесконтрольно распространяться коронавирус. Об этом заявил спецдокладчик Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

"Мьянма превращается в суперраспространителя CoViD-19 с этими более вирулентными вариантами — "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин", — сказал Эндрюс в интервью The Guardian.

Представитель ООН добавил, что точное число заражений и летальных исходов из-за ковида в Мьянме неизвестно. Эндрюс напомнил, что республика граничит со странами, где проживает около трети населения земли.

По словам спецдокладчика, вспышка коронавируса наблюдается в Мьянме после февральского государственного переворота. В стране затормозилась программа вакцинации, население не тестируют на инфекцию, больницы практически не работают.

Тем временем издание The Irrawaddy сообщило, что за последние два месяца в Мьянме от ковида умерло более 4,6 тысячи жителей. Однако журналисты утверждают, что эти цифры занижены, так как благотворительные организации, занимающиеся перевозкой тел, заявляли, что каждый день имеют дело более чем с тысячей трупов.