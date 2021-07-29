МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался встать на сторону российского теннисиста Даниила Медведева в конфликте с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Каждый имеет право на свободу слова, заявили в организации.

"Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности", — приводит ТАСС сообщение МОК.