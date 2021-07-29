НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом

В комитете заявили, что каждый имеет право на свободу слова при уважении олимпийских ценностей.

29 июля, 20:52
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался встать на сторону российского теннисиста Даниила Медведева в конфликте с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Каждый имеет право на свободу слова, заявили в организации.

"Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности", — приводит ТАСС сообщение МОК.

Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде

Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде

Напомним, ранее Медведев обратился в Международную федерацию тенниса с призывом отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Однако там заявили, что не могут выгнать представителя прессы. Также Лайф сообщал, что российская делегация обратилась в оргкомитет Олимпийских игр.

Придирки и провокации: Как на Западе не могут смириться с победами наших спортсменов

Придирки и провокации: Как на Западе не могут смириться с победами наших спортсменов

Напомним, Медведев проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо Бусте. В полуфинал вышел другой российский теннисист Карен Хачанов, за выход в решающий матч он поборется с обидчиком Медведева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту

сегодня в 19:33

Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде

сегодня в 18:22

Новичок РПЛ "Нижний Новгород" подписал контракт с игроком сборной Венгрии

сегодня в 19:17

"Мы его "шариком" называем": Рогозин объявил дату запуска модуля "Причал" на МКС

сегодня в 20:41

Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь

сегодня в 21:05

Новости партнеров

Layer 1