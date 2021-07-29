МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом
В комитете заявили, что каждый имеет право на свободу слова при уважении олимпийских ценностей.
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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался встать на сторону российского теннисиста Даниила Медведева в конфликте с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Каждый имеет право на свободу слова, заявили в организации.
"Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности", — приводит ТАСС сообщение МОК.
Напомним, ранее Медведев обратился в Международную федерацию тенниса с призывом отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Однако там заявили, что не могут выгнать представителя прессы. Также Лайф сообщал, что российская делегация обратилась в оргкомитет Олимпийских игр.
Напомним, Медведев проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо Бусте. В полуфинал вышел другой российский теннисист Карен Хачанов, за выход в решающий матч он поборется с обидчиком Медведева.
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