Олимпийские игры в Токио приближаются к своему экватору. Очередной — седьмой — день стартов в японской столице готовит российским болельщикам немало интриг и надежд на новые медали, в том числе и золотые.

Академическая гребля. Начало в 3:30 (мск)

В этом виде спорта после исторического серебра фанатам из России есть за кого поболеть. В двух финалах одиночек нас ждут два участника из нашей страны. Чемпионка Европы Анна Пракатень будет бороться за медаль высшей пробы. Шансы взять награду имеет и Александр Вязовкин.

Плавание. Начало в 4:30 (мск)

И вновь в олимпийском бассейне пловцы из России будут бороться за самые серьёзные награды. Главная надежда — Евгений Рылов. В полуфинале на дистанции 200 метров на спине он был явно лучшим. Вопрос лишь один: завоюет ли он второе золото на Играх? Болеем и за 16-летнюю Евгению Чикунову, которая поплывёт 200 метров брассом. Молодая россиянка в числе фаворитов. Хотя бороться с представительницей ЮАР Татьяной Шёнмейкер будет крайне нелегко.

В дневной программе болеть будем за целый ряд наших пловцов в квалификациях. Главные надежды связаны с Климентом Колесниковым и Владимиром Морозовым на "полтинике" вольным стилем.

Стрельба из пистолета. Начало в 3:00 (мск)

В очередной раз внимание к себе будет приковывать Виталина Бацарашкина. Она уже взяла две медали в Токио, а теперь поборется за награды в стрельбе с 25 метров. В квалификации она показала четвёртый результат и явно может его улучшить.

Стрельба из лука. Начало в 9:30 (мск)

Параллельно будем следить за событиями в стрельбе из лука, где в 1/8 финала индивидуального турнира у России сразу два представителя. Ксения Перова выйдет первой на старт против представительницы Индии, а чуть позже пробиться в четвертьфинал попробует Елена Осипова. Добавим, что медали в этом виде программы будут разыграны завтра.

Теннис. Полуфиналы. Начало в 9:00 (мск)

Надежды у нашей страны имеются и в теннисе. Несмотря на вылет главной звезды сборной Даниила Медведева, у нас остаётся ещё целый ряд представителей. В полуфинале одиночного разряда у мужчин на корт выйдет Карен Хачанов, а в парном миксте будем болеть за дуэты Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев. Ждём российский финал!

Бокс. Четвертьфиналы. Начало в 9:00 (мск)

В этом виде спорта нашу страну в четвертьфиналах завтра представят сразу три спортсмена. В весовой категории до 69 кг — Андрей Замковой, которого ждёт поединок против Эскерхана Мадиева из Грузии. Имам Хатаев попробует пробиться в полуфинал весовой категории до 81 кг, а Муслим Гаджимагомедов — до 91 кг.

Дзюдо. Начало в 5:00 (мск)

После первой медали в этой дисциплине российские болельщики надеются на продолжение успешного выступления дзюдоистов. Болеть будем за Тамерлана Башаева, который представит нашу страну в весовой категории свыше 100 кг.

Старт легкоатлетов и другие надежды России

Важнейшее событие завтрашнего дня — старт легкоатлетического турнира. У нас здесь всего десять человек, и определённые надежды на то, что они принесут стране медали. Первыми в борьбу вступят прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк. Здесь мы также вправе рассчитывать на награды.

Почин женской команды по фехтованию на рапирах попытаются поддержать мужчины-шпажисты. В четвертьфинале их ждёт непростой матч с Италией. В BMX-велоспорте поболеем за единственную нашу представительницу, которая дошла до полуфинала, — Наталью Афремову.

Не забудем и об игровых видах спорта. В водном поло женская сборная сыграет с американками, мужскую волейбольную команду ждёт противостояние с Францией, а женская команда по регби-7 после победы на старте сразится с Новой Зеландией. В пляжном волейболе наш дуэт Надежда Макрогузова / Светлана Холомина сразится за первое место в группе с австралийками Таликой Клэнси / Мариафе Артачо дель Солар.