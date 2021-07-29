"Наоборот, герой!": Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ
Спортсменка подвернула ногу в третьем раунде решающей встречи с командой Франции, но нашла в себе силы продолжить поединок.
Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ. Видео © Олимпийский комитет России
Российскую фехтовальщицу Марту Мартьянову после золотого финала командного турнира на Олимпийских играх в Токио увозили на коляске, так как больше сил наступать на травмированную ногу у неё не было. По ходу решающей встречи с командой Франции она подвернула ногу, повредив связки. При этом девушка очень смущалась, находясь в коляске, и прятала своё заплаканное лицо рукой.
"Марту Мартьянову после награждения под руки практически несли подруги. Она смогла на одной ноге дойти до коляски и в слезах буквально рухнула на неё", — говорится в сообщении Олимпийского комитета России.
Сама спортсменка призналась журналистам, что после финала перед её глазами всё плыло, но на дорожке даже не думала о боли. Она заметила, что не могла просто взять и опустить руки, нужно было справиться с эмоциями и сделать для команды всё.
"Боль приходит, всё сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок, в начале года в январе то же самое было, только на другой ноге. В данный момент это сложно, тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне нужно, и было большое желание справиться с этим", — поделилась Мартьянова.
Напомним, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу на командном турнире по фехтованию на Олимпиаде со счётом 45:34 и принесли сборной России восьмую золотую медаль. Также Лайф рассказывает и о других призёрах Олимпиады в Токио.
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