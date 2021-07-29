Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ. Видео © Олимпийский комитет России

Российскую фехтовальщицу Марту Мартьянову после золотого финала командного турнира на Олимпийских играх в Токио увозили на коляске, так как больше сил наступать на травмированную ногу у неё не было. По ходу решающей встречи с командой Франции она подвернула ногу, повредив связки. При этом девушка очень смущалась, находясь в коляске, и прятала своё заплаканное лицо рукой.

"Марту Мартьянову после награждения под руки практически несли подруги. Она смогла на одной ноге дойти до коляски и в слезах буквально рухнула на неё", — говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

Сама спортсменка призналась журналистам, что после финала перед её глазами всё плыло, но на дорожке даже не думала о боли. Она заметила, что не могла просто взять и опустить руки, нужно было справиться с эмоциями и сделать для команды всё.

"Боль приходит, всё сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок, в начале года в январе то же самое было, только на другой ноге. В данный момент это сложно, тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне нужно, и было большое желание справиться с этим", — поделилась Мартьянова.