Лукашенко недоволен выступлением белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио Видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, не завоевавших на сегодняшний день ни одной медали. Политик убеждён, что отсутствие результатов связано с тем, что белорусские олимпийцы, по его собственному выражению, "не голодные".

"Я смотрю вот африканские страны, разрушенные страны. Почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь всё. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать", — рассуждает Лукашенко.

Политик отметил, что он не против материального поощрения спортсменов за выдающиеся результаты, но многие страны не платят никаких премиальных за олимпийские медали.

"В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы всё это перевели в деньги", — добавил он.