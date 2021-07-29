"Потому что не голодные": Лукашенко недоволен провалом белорусских олимпийцев в Токио
По словам политика, многие страны не платят своим спортсменам никаких премиальных за медали, потому что выступать за страну и так огромная честь. В Белоруссии, сокрушается он, всё иначе.
Кадр из видео © Telegram / Пул Первого
Лукашенко недоволен выступлением белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио Видео © Telegram / Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, не завоевавших на сегодняшний день ни одной медали. Политик убеждён, что отсутствие результатов связано с тем, что белорусские олимпийцы, по его собственному выражению, "не голодные".
"Я смотрю вот африканские страны, разрушенные страны. Почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь всё. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать", — рассуждает Лукашенко.
Политик отметил, что он не против материального поощрения спортсменов за выдающиеся результаты, но многие страны не платят никаких премиальных за олимпийские медали.
"В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы всё это перевели в деньги", — добавил он.
Напомним, что Олимпиада в Токио началась 23 июля и продлится до 8 августа. У белорусских спортсменов действительно пока нет ни одной медали, а нескольких легкоатлетов даже отстранили от участия в Играх. Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев. При этом между анализами должно пройти не менее трёх недель.
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