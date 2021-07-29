Прогонявшая детей-инвалидов в Петербурге женщина извинилась, но сделала лишь хуже
По её словам, она не оскорбляла ребят с аутизмом, но объяснила свой поступок их количеством.
Наталья Липская. Скриншот видео © YouTube / ЛенТВ24
Петербурженка, устроившая скандал на детской площадке в микрорайоне "Балтийская жемчужина" из-за детей с особенностями развития, объяснила свою реакцию тем, что её внучка была напугана поведением ребят. При этом женщина извинилась только за то, что толкала женщину.
"Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала женщину, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения", — приводит слова Натальи Липской издание "ЛенТВ24".
По словам женщины, жители дома знают её как активного человека, выступающего за порядок и справедливость. При этом она заметила, что с её стороны не было оскорблений в сторону детей-инвалидов, в чём женщину упрекают. Такую реакцию она объяснила тем, что ребят было несколько и они, издавая "разные странные звуки", напугали её внучку.
"Одно дело, когда пришла мама с больным ребёнком, будь то аутист или ребёнок с синдромом Дауна, про этого одного ребёнка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причём школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки... Я вышла заступиться за своего испуганного ребёнка, чтобы они ушли гулять к себе во двор", — подытожила она.
Напомним, инцидент произошёл 26 июля, когда местная жительница пыталась выгнать детей-инвалидов с площадки. Её поведением возмутился депутат Виталий Милонов, заметив, что широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи являются самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных инцидентов.
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