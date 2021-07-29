Прогонявшая детей-инвалидов в Петербурге женщина извинилась, но сделала лишь хуже

Петербурженка, устроившая скандал на детской площадке в микрорайоне "Балтийская жемчужина" из-за детей с особенностями развития, объяснила свою реакцию тем, что её внучка была напугана поведением ребят. При этом женщина извинилась только за то, что толкала женщину.

"Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала женщину, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения", — приводит слова Натальи Липской издание "ЛенТВ24".

По словам женщины, жители дома знают её как активного человека, выступающего за порядок и справедливость. При этом она заметила, что с её стороны не было оскорблений в сторону детей-инвалидов, в чём женщину упрекают. Такую реакцию она объяснила тем, что ребят было несколько и они, издавая "разные странные звуки", напугали её внучку.