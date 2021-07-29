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Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Ранее в эту же стадию сумел выйти ещё один наш дуэт — Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова.

29 июля, 13:12
<p>Фото © ТАСС/Rob Prange/AFP7 via ZUMA Wire/AP/TASS/<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС/Rob Prange/AFP7 via ZUMA Wire/AP/TASS/ Patrick Semansky

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в миксте.

В 1/4 финала наш тандем не оставил шансов представителям Польши Иге Свёнтек и Лукашу Куботу — 6:4, 6:4. За право выйти в финал они сыграют с победителями пары Зигемунд/Кравиц – Стоянович/Джокович.

Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Добавим, что ранее в полуфинал в миксте пробился другой российский дуэт — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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