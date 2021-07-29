Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
В следующей стадии их ожидает непростой поединок против победителя матча между дуэтами из Австралии и Греции.
Фото © Adam Davy / PA Images via Getty Image, © John Walton / PA Images via Getty Image
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио в миксте.
В 1/4 финала наши спортсмены были сильнее хозяев соревнований Эны Сибахары / Бена Маклахлана — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.
В полуфинале нашим теннисистам предстоит сразиться с победителем пары Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция).
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