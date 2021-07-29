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Дзюдоист Ильясов принёс России восьмую бронзу на Олимпиаде в Токио

Всего в копилке нашей команды теперь 26 медалей, семь из которых высшей пробы.

29 июля, 09:57
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.

В матче за третье место на турнире он одержал победу над представителем Грузии Варламом Липартелиани. Победный приём он смог сделать на последней минуте поединка.

Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Добавим, что для нашей команды это стала восьмая бронза на играх. Всего в копилке сборной России 26 медалей на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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