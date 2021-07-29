Дзюдоист Ильясов принёс России восьмую бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.

В матче за третье место на турнире он одержал победу над представителем Грузии Варламом Липартелиани. Победный приём он смог сделать на последней минуте поединка.