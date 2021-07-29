Дзюдоист Ильясов принёс России восьмую бронзу на Олимпиаде в Токио
Всего в копилке нашей команды теперь 26 медалей, семь из которых высшей пробы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.
В матче за третье место на турнире он одержал победу над представителем Грузии Варламом Липартелиани. Победный приём он смог сделать на последней минуте поединка.
Добавим, что для нашей команды это стала восьмая бронза на играх. Всего в копилке сборной России 26 медалей на Олимпиаде в Токио.
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