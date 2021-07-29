Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал Олимпиады в Токио
Теперь они поборются за бронзовые медали в парном разряде.
Фото © Олимпийский комитет России
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде в Токио в парном разряде.
Встреча против представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:6. Сам матч продолжался 1 час 35 минут.
Теперь Кудерметовой и Весниной предстоит сразиться за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.
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