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Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал Олимпиады в Токио

Теперь они поборются за бронзовые медали в парном разряде.

29 июля, 07:59
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде в Токио в парном разряде.

Встреча против представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:6. Сам матч продолжался 1 час 35 минут.

Теннисист Карацев вылетел с олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде

Теннисист Карацев вылетел с олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде

Теперь Кудерметовой и Весниной предстоит сразиться за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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