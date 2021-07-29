Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении журналиста, провоцировавшего Медведева

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении журналиста из Чили, который провоцировал российского теннисиста Даниила Медведева на пресс-конференции после одного из матчей. Об этом РИА "Новости" сообщили в службе информации ОКР.

"Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование", — говорится в сообщении.