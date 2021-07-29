Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении журналиста, провоцировавшего Медведева
Напомним, представитель СМИ задал вопрос нашему теннисистку о клейме мошенников на всех российских спортсменах.
Фото © Олимпийский комитет России
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении журналиста из Чили, который провоцировал российского теннисиста Даниила Медведева на пресс-конференции после одного из матчей. Об этом РИА "Новости" сообщили в службе информации ОКР.
"Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе пресс-конференции после матча Медведева против итальянца Фоньини журналист из Чили задал нашему спортсмену вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах. В ответ Медведев призвал выгнать представителя СМИ с Олимпиады.
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