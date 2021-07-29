Российские рапиристки победили США и вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную США в полуфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Россиянки обошли американок со счётом 45:42.

В финале, который также состоится сегодня, наши спортсменки встретятся с командой Франции, которая в другом полуфинале одержала верх над итальянками (45:43).