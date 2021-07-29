Российские рапиристки победили США и вышли в финал Олимпиады в Токио
Финал состоится сегодня, 29 июля, а олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.
Фото © KIYOSHI OTA / EPA / ТАСС
Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную США в полуфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Россиянки обошли американок со счётом 45:42.
В финале, который также состоится сегодня, наши спортсменки встретятся с командой Франции, которая в другом полуфинале одержала верх над итальянками (45:43).
Напомним, что в личном турнире Дериглазова стала второй, уступив в финале американке Ли Кифер. Бронзу завоевала Коробейникова, победившая в матче за третье место итальянку Аличе Вольпи.
Сегодня, 29 июля, в шестой день Олимпиады, российские спортсмены уже завоевали две медали. Серебро в академической гребле принесли в копилку сборной Василиса Степанова и Елена Орябинская, а бронзу на стометровке вольным стилем — пловец Климент Колесников.
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