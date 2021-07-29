Пловец Колесников принёс сборной России бронзу на стометровке вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 метров на Олимпиаде в Токио.

Победу одержал американец Калеб Дрессел с олимпийским рекордом (47,02). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Напомним, Колесников вышел в финал с лучшим результатом, но в решающем старте проплыл хуже — 47,11 против 47,44.

Для 21-летнего Колесникова эта медаль стала второй на нынешних Олимпийских играх. Ранее он занял второе место на дистанции 100 метров на спине, где победу одержал другой россиянин Евгений Рылов.