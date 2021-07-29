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Пловец Колесников принёс сборной России бронзу на стометровке вольным стилем

Победу одержал американец Калеб Дрессел с олимпийским рекордом. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс.

29 июля, 02:46
<p>Климент Колесников. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Климент Колесников. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 метров на Олимпиаде в Токио.

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Победу одержал американец Калеб Дрессел с олимпийским рекордом (47,02). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Напомним, Колесников вышел в финал с лучшим результатом, но в решающем старте проплыл хуже — 47,11 против 47,44.

Для 21-летнего Колесникова эта медаль стала второй на нынешних Олимпийских играх. Ранее он занял второе место на дистанции 100 метров на спине, где победу одержал другой россиянин Евгений Рылов.

Как сообщал Лайф, первую медаль дня — серебро в академической гребле — России принесли Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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