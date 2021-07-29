24-летний пловец Чупков после четвёртого места на ОИ заявил о скором завершении карьеры

24-летний российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио. После соревнований спортсмен заявил, что, возможно, это был его последний заплыв.

"Следующая цель — радоваться жизни. Уже, наверное, без плавания. Думаю, это один из моих последних стартов на профессиональном уровне. Хочу начать развиваться дальше, а не жить постоянно на сборах. Столько лет я живу вне дома. Понимаю, что это — работа спортсмена. Но хочу переключиться и пожить немного по-другому", — приводятся слова Чупкова в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Победителем заплыва на 200 метров стал австралиец Зак Стабблти-Кук, второе место занял Арно Камминга из Нидерландов, третью строчку — Матти Маттссон. Россиянин проиграл ему 11 сотых секунды.

Чупков, комментируя результаты соревнований, отметил, что отдался на 100% и понял, что сделал всё, к чему был готов.

"Проиграл совсем чуть-чуть, но это спорт. И поражения должны случаться... Сложно сказать, что не так. Работу сделал большую. Возможно, не справился с эмоциями, волнением. По дистанции шёл неплохо и показал один из лучших для себя результатов. Но этого не хватило", — посетовал спортсмен.

Антон Чупков является двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 2019 году россиянин установил мировой рекорд на 200 м брассом (2.06,12), который не побит до сих пор.