Российская делегация обратилась в оргкомитет ОИ после инцидента с Медведевым и журналистом

Руководство российской делегации обратилось в оргкомитет Олимпиады в Токио после инцидента с теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Об этом сообщил пресс-атташе делегации Константин Выборнов.

"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет", — приводит слова Выборнова ТАСС.