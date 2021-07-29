Российская делегация обратилась в оргкомитет ОИ после инцидента с Медведевым и журналистом
Ранее представитель прессы на пресс-конференции задал спортсмену вопрос о "мошенниках из России".
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA
Руководство российской делегации обратилось в оргкомитет Олимпиады в Токио после инцидента с теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Об этом сообщил пресс-атташе делегации Константин Выборнов.
"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет", — приводит слова Выборнова ТАСС.
Напомним, ранее Медведев потребовал выгнать журналиста с пресс-конференции после вопроса о "мошенниках из России". В Международной федерации тенниса заявили, что не могут этого сделать. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.
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Накануне Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. За путёвку в полуфинал он поборется с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Игра состоится сегодня, 29 июля.
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