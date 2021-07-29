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16-летняя россиянка Чикунова вышла в финал Олимпиады на 200 метров брассом

А вот другая россиянка, Мария Темникова, стала в полуфинале седьмой и в решающий заплыв не попала.

29 июля, 03:41
<p>Евгения Чикунова. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Евгения Чикунова. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Восходящая звезда российского плавания — 16-летняя Евгения Чикунова — пробилась в финал Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров брассом. Спортсменка в своём полуфинале показала второе время — 2.20,57.

А вот другая россиянка, Мария Темникова, стала в полуфинале седьмой, показав результат 2.24,69, и в решающий заплыв не вышла. Медали на двухсотметровке брассом будут разыграны 30 июля.

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Напомним, ранее на стометровке брассом Чикунова заняла четвёртое место, опередив в том числе свою напарницу по команде Юлию Ефимову.

29 июля, в шестой день Олимпиады, российские спортсмены уже завоевали две медали. Серебро в академической гребле принесли в копилку сборной Василиса Степанова и Елена Орябинская, а бронзу на стометровке вольным стилем — пловец Климент Колесников.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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