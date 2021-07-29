16-летняя россиянка Чикунова вышла в финал Олимпиады на 200 метров брассом

Восходящая звезда российского плавания — 16-летняя Евгения Чикунова — пробилась в финал Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров брассом. Спортсменка в своём полуфинале показала второе время — 2.20,57.

А вот другая россиянка, Мария Темникова, стала в полуфинале седьмой, показав результат 2.24,69, и в решающий заплыв не вышла. Медали на двухсотметровке брассом будут разыграны 30 июля.