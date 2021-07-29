Российские рапиристки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
За выход в решающий матч они сразятся с американками, одна из которых победила в финале личного турнира Инну Дериглазову.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские рапиристки победили сборную Египта и вышли в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио.
Матч закончился уверенной победой россиянок со счётом 45:21. За выход в финал Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина поборются с командой США, ранее одолевшей Японию. В другом полуфинале сразятся француженки и итальянки.
Напомним, в личном турнире Дериглазова стала второй, уступив в финале американке Ли Кифер. Бронзу завоевала Коробейникова, победившая в матче за третье место итальянку Аличе Вольпи.
Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.
Напомним, 29 июля, в шестой день Олимпиады, российские спортсмены уже завоевали две медали. Серебро в академической гребле принесли в копилку сборной Василиса Степанова и Елена Орябинская, а бронзу на стометровке вольным стилем — пловец Климент Колесников.
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