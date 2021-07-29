Канадская пловчиха выиграла Олимпиаду, но не сразу это поняла и стала мемом

Канадская пловчиха Мэгги Макнил, ставшая чемпионкой Олимпиады в Токио в заплыве на 100 метров баттерфляем, стала настоящим мемом в соцсетях. Всё дело в её нестандартной реакции на историческую победу.

Сразу после финиша она принялась разглядывать табло и даже выразила некоторое возмущение, а чуть позже начала щуриться. В этот момент болевшие за неё другие члены сборной Канады праздновали её успех. Как оказалось, всё дело в плохом зрении Макнил, которая вышла на старт без контактных линз.

Впрочем, пользователи Сети сочли такую реакцию трогательной, а некоторые из них, также испытывающие проблемы со зрением, и вовсе отмечали, что узнали себя в этой ситуации.

"Мэгги — это все мы, носящие контактные линзы, в тот момент, когда мы их не надели", — отметила одна из пользовательниц Сети.

"Как это трогательно! Я даже расплакалась", — подчеркнул другой комментатор.