НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хачанов обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады

В эту же стадию может пройти и другой наш спортсмен - вторая ракетка мира - Даниил Медведев.

29 июля, 08:54
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, обыграв француза Уго Умбера.

Тяжелейший для нашего спортсмена матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Теннисист Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио

Теннисист Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио

При этом, в полуфинале он может сразиться с другим представителем России — второй ракеткой мира — Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал Олимпиады в Токио

сегодня в 07:59

Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении журналиста, провоцировавшего Медведева

сегодня в 07:03

Российские рапиристки победили США и вышли в финал Олимпиады в Токио

сегодня в 06:22

Более половины работодателей отказывали соискателям из-за их внешнего вида

сегодня в 08:44

Число выявленных случаев ковида за сутки вновь превысило 23 тысячи

сегодня в 08:43

Новости партнеров

Layer 1