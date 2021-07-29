Хачанов обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады
В эту же стадию может пройти и другой наш спортсмен - вторая ракетка мира - Даниил Медведев.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, обыграв француза Уго Умбера.
Тяжелейший для нашего спортсмена матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
При этом, в полуфинале он может сразиться с другим представителем России — второй ракеткой мира — Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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