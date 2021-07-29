Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпиаде в Токио
В двух предыдущих матчах наша команда один раз сыграла вничью и один раз крупно уступила.
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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио со счётом 38:31.
Самой результативной в составе нашей сборной стала Дарья Дмитриева, в активе которой семь забитых мячей. На один меньше в сетку ворот соперниц отправила Екатерина Ильина.
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В следующем матче действующие чемпионки Олимпийских игр сразятся со сборной Франции. Встреча состоится в субботу, 31 июля.
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